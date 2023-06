A Caggiano attivata la postazione del servizio 118

E’ attiva dalla serata di ieri, la postazione del servizio 118 a Caggiano. Funzionerà h24; è stato attivato presso il Centro Colobrì in località “Calabri”. “Grazie al direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto e al responsabile del U.O.C. emergenze COT 118 dott. Domenico Violante il nostro lavoro è stato premiato”, scrive in una nota il Comune guidato dal sindaco Modesto Lamattina.

L’importanza del servizio

La postazione coprirà tutto il comprensorio a nord di Polla. Il servizio sarà prezioso per effettuare interventi tempestivi soprattutto nelle zone disagiate dalla chiusura dei due ponti sulla SS19ter.

Contemporaneamente sarà garantita la continuità del servizio diurno per disabili “Colibrì”.

In un momento storico in cui i servizi sanitari diminuiscono considerevolmente, l’attivazione della nuova postazione del 118 è fondamentale per i cittadini del comprensorio che già si trovano a dover fare i conti con il rischio di ridimensionamento dell’ospedale di Polla.