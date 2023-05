A Battipaglia scuole in marcia contro i cambiamenti climatici e la fame

Ha preso il via questa mattina, la due giorni dedicata ai cambiamenti climatici che coinvolge tutte le scuole di Battipaglia. “School Workshop on Climate Change #Battipaglia2023” è organizzata dagli assessorati all’Ambiente e alla Cultura del Comune di Battipaglia. Alla prima giornata ha partecipato anche la sindaca Cecilia Francese.

L’edizione 2023

Quest’anno il tema proposto è stato quello dell’economia circolare, e della raccolta differenziata dei rifiuti alla luce del nuovo piano di raccolta avviato dal Comune di Battipaglia.

Il programma 2022/23 ha visto il coinvolgimento attivo dei Consiglieri Comunali, di Legambiente e del Forum dei Giovani di Battipaglia.

Questa mattina i ragazzi hanno incontrato il fotografo paesaggista Fabiano Ventura con il suo intervento dal tema “SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI – Alla ricerca del passato per un futuro sostenibile”.

Il programma dell’evento

Dopo aver realizzato otto spedizioni in 13 anni nell’ambito del progetto fotografico scientifico “Sulle tracce dei ghiacciai”, Fabiano Ventura, ha mostrato fotografie e video per raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai montani più grandi della Terra. Fondamentale è stata la collaborazione dei dirigenti scolastici, dei docenti e degli studenti degli Istituti Scolastici coinvolti: il Liceo Scientifico, Linguistico, Classico “E.Medi”; l’Istituto d’Istruzione Superiore “E.Ferrari”; Istituto d’Istruzione Superiore “Besta Gloriosi”; l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale; l’I.C. “Fiorentino”; l’I.C. A. Gatto; l’ I.C. “Salvemini”; l’I.C. “G.Marconi” e l’I.C. “S.Penna”.

“Fight Hunger: Walk the World – Il mondo in marcia contro la fame”.

Ma questa non è l’unica iniziativa che ha interessato Battipaglia. 750 alunni della Primaria e della Secondaria di Primo Grado dell’istituto comprensivo Guglielmo Marconi hanno partecipato alla marcia “Fight Hunger: Walk the World – Il mondo in marcia contro la fame”.

I ragazzi, accompagnati dal dirigente scolastico Giacomina Capuano, hanno raggiunto piazza Aldo Moro e hanno inscenato un flash mob al termine del percorso che li ha visti protagonisti di attività inerenti la lotta alla fame nel mondo. Ad accoglierli al Municipio l’assessore alla Cultura Silvana Rocco.

Lo scopo di questa marcia è creare un movimento nell’opinione pubblica per contribuire a eliminare la fame dei bambini. Coinvolgendo cittadini di Paesi sia ricchi che poveri, i governi risponderanno all’appello e si impegneranno più a fondo per sradicare la fame che affligge tanti bambini nel mondo.