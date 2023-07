A Battipaglia nasce il Consorzio del Fico Bianco del Cilento: Tutela e Valorizzazione di un Prodotto di Eccellenza

Si è costituito il Consorzio del Fico Bianco del Cilento presso lo studio del notaio Vincenzo Bassi a Battipaglia. Questa iniziativa colma un vuoto operativo durato dal 2006, anno del riconoscimento della denominazione di origine protetta. All’atto costitutivo hanno partecipato 23 aziende, tra produttori e trasformatori/confezionatori. Il Consorzio funge da collegamento tra i produttori e il mondo della trasformazione e confezionamento. Si prevede che altre 10 aziende entreranno a farne parte nei prossimi giorni.

Il Ruolo dei Consorzi di Tutela e la Rilevanza del Fico Bianco del Cilento

“I Consorzi di tutela sono le vere anime di una denominazione, soprattutto nel caso della Dop Fico Bianco del Cilento. Questo prodotto è indubbiamente l’espressione più vivida del Cilento, noto in tutto il mondo e che merita un riconoscimento a livello internazionale”, afferma il presidente di Confagricoltura Salerno, Antonio Costantino. Confagricoltura Salerno e AIC Salerno hanno svolto un ruolo fondamentale come raccordo durante la costituzione del Consorzio.

Un Momento Storico per l’Economia e la Tutela dell’Agroalimentare

La costituzione del Consorzio del Fico Bianco del Cilento rappresenta un momento storico per l’economia e la tutela dell’agroalimentare. Tuttavia, questa è solo l’inizio di un percorso più ampio. La sinergia tra le organizzazioni di settore e la filiera della Dop del Fico Bianco contribuirà a rafforzare il brand e ad attuare politiche attive per il lancio definitivo di questo prodotto pregiato. Il Fico Bianco è un autentico “tesoro” per la provincia di Salerno e per l’intera Regione Campania, dichiara il presidente AIC Salerno, Donato Scaglione.

Riconoscimenti Speciali e Ringraziamenti

Antonio Costantino e Donato Scaglione desiderano ringraziare in modo particolare il sindaco di Capaccio e presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, per il suo costante supporto durante i momenti difficili che hanno preceduto la costituzione del Consorzio. Gli organizzatori esprimono gratitudine anche al sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, per aver messo a disposizione una sede all’interno del Comune per i primi tempi di attività del Consorzio. Infine, si ringraziano i referenti territoriali delle due organizzazioni professionali agricole per il loro contributo.