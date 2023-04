A Battipaglia installata una panchina azzurra. Un abbraccio per i malati da Sindrome di Sjögren

Inaugurata questa mattina, all’interno della villa comunale di Via Clarizia, una panchina azzurra per un abbraccio di solidarietà ai malati affetti da Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica.

L’iniziativa

Partita dalla presidente dell’associazione A.N.I.Ma.S.S. ODV- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA MALATI SINDROME di SJOGREN, dottoressa Lucia Marotta e del Comune di Battipaglia.

Ecco che cos’è la Sindrome di Sjögren

La sindrome di Sjogren è una malattia molto rara che colpisce soprattutto le donne. Ed è ancora poco conosciuta.

Chi ne è affetto sviluppa una malattia autoimmune in cui il sistema di difesa dell’organismo riconosce come estranee le ghiandole che secernono liquidi come, ad esempio, le ghiandole lacrimali e salivari, e le aggredisce provocando infiammazione.

La cerimonia

Per sensibilizzare i cittadini l’assicurazione ha proposto ai sindaci l’introduzione di una panchina azzurra accompagnata da una targa.

Alla cerimonia di inaugurazione ha partecipato la sindaca Cecilia Francese, il neurologo dott. Pietro Viviani, la vicepreside dell’ associazione OISMA Annalisa Siano, la Croce Rossa Italiana, l’associazione Polizia di Stato e l’associazione nazionale Carabinieri.