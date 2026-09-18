Victoria Marra-Agropoli: i delfini cercano il tris a Striano

L’Agropoli si prepara ad affrontare la sua prima trasferta di campionato allo stadio “Gatto e Pellegrino” di Striano, dove incrocerà i tacchetti con il Victoria Marra. I cilentani arrivano al match con il morale alto dopo il successo casalingo contro la Rocchese e puntano ad allungare la striscia positiva, conquistando il terzo successo consecutivo tra Campionato e Coppa Campania Promozione.

Il momento delle due squadre

I “delfini” cercano conferme sul campo esterno per consolidare l’ottimo avvio di stagione e dare un segnale chiaro al girone. Di contro, la formazione di Scafati attraversa un momento delicato e va a caccia dei primi punti utili per invertire la rotta: il Victoria Marra è infatti reduce da due sconfitte consecutive, rimediate contro la Prosangiorgese in coppa e sul campo del Pisciotta nella prima giornata di campionato.

I dettagli del match a Striano

La sfida si preannuncia intensa e ad alto tasso agonistico, con i padroni di casa chiamati a una prova di orgoglio tra le mura amiche e gli ospiti determinati a mantenere la testa della classifica a punteggio pieno.