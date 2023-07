Immigrazione clandestina nel salernitano, sette persone espulse dal territorio nazionale

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto all’immigrazione clandestina, il Questore di Salerno ha disposto una serie di azioni mirate a individuare e affrontare la presenza di stranieri irregolari nella Provincia. L’Ufficio Immigrazione, a cui è stata affidata la responsabilità di queste operazioni, ha posto la massima attenzione nel portare avanti tali misure. Tra le azioni concrete messe in atto, spicca l’accompagnamento al centro Permanenza e Rimpatri di Ponte Galeria, a Roma, di una cittadina albanese che si trovava in situazione irregolare nel territorio nazionale. Questa operazione sarà seguita dal rimpatrio mediante un volo charter, riportando la cittadina nel suo Paese di provenienza.

Partenza volontaria e ritiro del passaporto: Un cittadino marocchino aderisce alla richiesta

Un altro intervento significativo dell’Ufficio Immigrazione è stata la notifica di una partenza volontaria a un cittadino marocchino. In questo caso, il passaporto è stato ritirato come misura di accompagnamento alla partenza, con la promessa di essere restituito solo al momento del rientro in patria.

Un resoconto degli sforzi compiuti nel 2023

Guardando all’attività svolta dall’inizio del 2023, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha dimostrato una costante determinazione nel contrastare l’immigrazione irregolare. I risultati parlano chiaro: sono state eseguite ben 74 espulsioni, respinti 15 tentativi di ingresso irregolare, effettuati 10 trattenimenti nei centri di permanenza temporanea e ritirati 5 passaporti. Inoltre, due stranieri sono stati sottoposti all’obbligo di firma in vista del rientro nei loro Paesi di origine.