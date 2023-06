900 anni di Castellabate: l’omaggio della Fidapa

Grande giornata di eventi per la FIDAPA di Castellabate domenica scorsa, l’11 giugno. L’associazione ha messo in piedi un’occasione speciale di studio, dibattito e arricchimento culturale in onore dei 900 anni del borgo cilentano, un anniversario che si celebra proprio nel corso del 2023. L’evento è stato reso ancor più memorabile grazie alla partecipazione di alcuni talentuosi musicisti locali, che hanno allietato gli intervenuti con le loro performance, e alle testimonianze del produttore teatrale Angelo Tumminelli e del rinomato conduttore televisivo e avvocato Luigi Di Majo.

A moderare la serata è stato il professor Giovanni Baldi dell’Università degli Studi di Salerno.

Roberta Piccirillo, presidente dell’associazione, si è fatta carico dell’organizzazione di questa straordinaria iniziativa. Tra gli ospiti d’onore si è potuto contare anche sulla presenza del sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.