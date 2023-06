80… nostalgia di Raffaella

Il nuovo episodio di Soundcheck – il podcast musicale di Antonella&Roberta – è dedicato ad una icona dello spettacolo amata in tutto il mondo: Raffaella Carrà.

Il 18 giugno la Raffa nazionale avrebbe compiuto 80 anni se la malattia non l’avesse portata via il 5 luglio 2021. Ma a ben pensarci Raffaella non è mai andata via; come tutte le leggende, continua a vivere nella imperitura grandezza della sua carriera.

Attrice, ballerina, conduttrice, la Carrà ha saputo conquistare generazioni e continenti diversi con la forza della spontaneità, del garbo, ma soprattutto di una professionalità forse d’altri tempi. Canzonissima, Milleluci, Pronto Raffaella?, Carràmba… sono soltanto alcuni dei suoi più grandi successi televisivi ai quali si sono sempre aggiunti quelli musicali capaci di scalare le classifiche internazionali. Pioniera anche in fatto di look, Raffaella è riuscita a non cadere mai nella trappola della volgarità.

Oggi probabilmente la definiremmo una ragazza con l’x factor; un’artista completa e versatile. Chissà se dopo 80 anni rinascerà un’altra Raffaella. Per ora rimane ancora lei la più amata dagli Italiani, e non solo.