80° anniversario dello sbarco degli alleati a Paestum: a Villa Salati l’evento musicale “Voci for Liberty”

Nel lontano 1943 le forze degli Alleati sbarcarono sulle coste di Paestum, dando inizio a un capitolo cruciale nella Seconda Guerra Mondiale. I soldati che per primi solcarono la costa di Paestum appartenevano alla 36ª Divisione di Fanteria Texas ed ebbero il primato di essere i primi americani a mettere piede sul continente europeo dall’inizio del conflitto. La determinazione e il coraggio dimostrati dagli uomini che parteciparono a questa operazione bellica hanno giocato un ruolo fondamentale nel liberare non solo l’Italia, ma anche gran parte dell’Europa dall’oppressione nazifascista. Il 9 settembre 2023 ricorre l’ottantesimo anniversario dello storico sbarco che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia locale e mondiale. Per commemorare questa importante manovra militare, il comitato “Memory Day – Operation Avalanche 9.9.1943”, in collaborazione con l’Associazione IL CORTILE APS e l’Associazione Hermes, promuove la prima edizione del concerto “Voci for Liberty”, patrocinata dal Comune di Capaccio-Paestum, che si terrà domenica 10 settembre 2023, dalle ore 20.30,a Villa Salati, nell’area archeologica di Paestum.

La serata

L’intento della serata è di far incontrare, attraverso la musica, i giovani italiani e americani di ogni età, affinché possano conoscersi scavalcando i disagi individuali, le diversità e i pregiudizi, e aprire i propri orizzonti verso culture diverse e inesplorate.

L’Associazione Il Cortile APS, approfittando della massiccia presenza di giovani americani a Paestum per questa ricorrenza, darà vita a una serata musicale coinvolgendo artisti di calibro nazionale e internazionale che delizieranno il pubblico con brani country e jazz.

Barbara Graziani, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Il Cortile, sottolinea: “La musica è il più universale dei linguaggi. E per rimanere in linea con lo spirito di solidarietà internazionale che ha caratterizzato gli eventi di quei giorni storici, volevamo offrire al pubblico l’opportunità di immergersi in un’atmosfera fortemente coinvolgente e di vivere un’esperienza unica e significativa”.

Il concerto per la libertà

Special guest della serata la nota cantautrice texana Tish Hinojosa, accompagnata da Marvin Dykhuis (autore, produttore e rinomato chitarrista del Winsconsin), Chip Dolan e Robert Dolan, batterista e tastierista dei Grouchy Like Riley, Louisiana). Sul palco anche la cantante jazz Valeria Graziani, autrice e voce solista dei Frequenze Retrò, accompagnata dal suo chitarrista Maurizio Crivello.

Un bellissimo e straordinario connubio, dunque, di voci e stili musicali che si intrecciano tra il nostro paese e il Texas.

Questo evento, che vede la direzione artistica di Franco Palmentieri e la conduzione della giornalista Iolanda Pomposelli, regalerà una preziosa occasione per riflettere sulla storia, l’eredità di libertà che ne è scaturita e per onorare coloro che hanno contribuito a modellare il mondo in cui viviamo oggi.

L’evento Voci for Liberty vuole preservare la memoria di quel periodo per le generazioni future e, attraverso la musica, creare ponte culturale tra Texas e Italia.