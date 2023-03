7 modi per monetizzare il tempo online alla portata di tutti

Il tempo che trascorriamo online è sempre di più, gli italiani infatti passano online circa un terzo della propria vita. È quanto emerge da un’indagine di NordVpn, effettuata su un campione della popolazione tra i 18 e i 64 anni.

Ma che cosa facciamo nel corso di questo tempo? 21 ore su 61 sono dedicate al lavoro, mentre il resto delle ore viene speso in svago, divertimento e attività quotidiane. Si va dallo streaming TV, ai social media, all’ascolto di musica con app come Spotify e Apple Music, passando per il gioco nei casinò online a soldi veri. Chiaramente i dati si riferiscono esclusivamente al gioco sui siti legali, come quelli inseriti nella classifica di imiglioricasinoonline.net.

Alle attività ricreative, si aggiunge il tempo dedicato all’e-commerce, circa due ore 26 minuti a settimana. Inoltre due ore e 13 minuti sono dedicate a questioni amministrative o all’online banking. Tolte le incombenze quotidiane, parte del nostro tempo online potrebbe essere dedicato ad attività che portano a un certo guadagno. Infatti vi sono diversi modi per monetizzare le ore trascorse sul web, guadagnare un’entrata extra, o trasformarle in un vero e proprio lavoro. Qui di seguito proponiamo sette modi per guadagnare online alla portata di tutti.

Creare e vendere i prodotti

Piattaforme online come Etsy consentono di vendere prodotti creati artigianalmente, senza costi fissi e raggiungere un mercato internazionale. Si paga una piccola percentuale solo sul venduto. Tutto il resto è guadagno.

Fare dropshipping

Il dropshipping è un modo di guadagnare alla portata di tutti, vendendo prodotti tramite online shop. Il sito di riferimento per attività di questo tipo è Shopify, ma l’attività sta prendendo piede in altre forme anche sui social. In pratica si fa da tramite tra il fornitore e il cliente, proponendo prodotti che poi vengono inviati all’acquirente direttamente dal fornitore.

Creare corsi online

Non c’è bisogno di certificazioni, basta dedicarsi all’insegnamento di qualcosa che sappiamo fare. Ciascuno di noi ha un hobby o un’attività che padroneggia, si pensi che c’è chi guadagna insegnando a pulire e tenere in ordine la casa! Sono tante le piattaforme che permettono di condividere le proprie conoscenze, anche tramite podcast, e monetizzare il tempo trascorso online.

Insegna l’italiano online

Anche senza essere professori è possibile aiutare gli studenti di tutto il mondo semplicemente facendo conversazione nella nostra lingua. Anche qui esistono piattaforme dedicate.

Giochi online con soldi veri

Sono molti i giochi con vincite in denaro, legali in Italia, che permettono di guadagnare grazie alla propria abilità. Ad esempio sui siti di casinò online sicuri soldi veri, è possibile accedere a tornei di poker per tutti i livelli e mettere a frutto la passione per le carte, portandosi a casa i premi in palio.

Essere un assistente virtuale

Sono tanti gli imprenditori alla ricerca di assistenti virtuali. Si tratta di un ruolo che consente una certa autonomia, mentre si forniscono servizi alle aziende da remoto. Si va dalla scrittura, alla gestione dei social, alle ricerche online, alla prenotazione di viaggi. Insomma tutto ciò che può fornire un supporto alla gestione di una attività.

Vendere l’usato

Questi sono gli anni del boom delle app per la compravendita di prodotti di seconda mano. Ormai il mercatino dell’usato è su ogni smartphone e senza molti sforzi si possono vendere vestiti, giocattoli e tutto ciò che non si usa più. In questo modo si monetizza e si libera spazio. Applicazioni come Vinted, Wallapop, Subito, Ebay, consentono di vendere di tutto pubblicando inserzioni con pochi click.