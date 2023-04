62mila euro per il restyling del centro di Agropoli

Comune pronto a garantire il restyling del centro cittadino. L’isola pedonale e le aree limitrofe, benché dovrebbero rappresentare il salotto buono della città, negli ultimi anni hanno registrato non poche criticità, determinate anche dalla scarsa manutenzione e pulizia della zona, come più volte hanno segnalato i cittadini.

Il programma di restyling del centro

Ora, però, l’amministrazione comunale è intenzionata ad intervenire per garantire la messa in sicurezza e l’adeguamento urbano del centro e in particolare di Piazza Vittorio Veneto, Corso Garibaldi, via Mazzini e Piazza della Repubblica. L’Ente è pronto ad investire circa 62mila euro, di cui 56mila per lavori edili.

Il finanziamento del Ministero

Il comune di Agropoli potrà sfruttare le risorse derivanti dai contributi annualmente assegnati dal Ministero dell’Interno ai comuni italiani, in proporzione al numero di abitanti.

Quelli come Agropoli, tra i 20mila e i 50mila abitanti, sono destinatari di 125mila euro. Risorse, queste, che possono essere utilizzate per finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano.

Così l’amministrazione comunale agropolese ha deciso di impiegarli per il centro cittadino. Un modo per provare a riqualificare e di conseguenza a rilanciare la piazza e le aree centrali in attesa di un piano commerciale di cui pure l’area necessita.