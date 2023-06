6 proiettili e droga nascosti tra gli alberi ad Auletta

Nel cuore della pineta nel centro cittadino di Auletta sono stati rinvenuti sei proiettili e alcune dosi di hashish, nascosti abilmente tra gli alberi. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della locale stazione, sotto la guida del maresciallo Fabio Pignatiello, con il supporto del personale dell’Asl Salerno e della Siae.

La scoperta

La scoperta dei proiettili e della droga è avvenuta in una zona che già era oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine. Circa un mese fa, durante una giornata ecologica, erano state rinvenute delle dosi di cocaina nello stesso luogo. L’area boscosa è pertanto considerata un punto caldo sotto la lente delle autorità.

Il locale che si trova all’interno dell’area boscata, sottoposto a controlli accurati, ha risultato essere in regola. Nonostante ciò, le indagini sono ancora in corso per individuare i responsabili dei proiettili e della droga nascosti nel verde.

Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, ulteriori controlli verranno effettuati nella zona dalle forze dell’ordine, in particolare dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che continueranno a vigilare attentamente sulla situazione.

Le dichiarazioni

L’amministrazione comunale di Auletta ha espresso preoccupazione per l’insorgere di tali episodi all’interno di un’area frequentata da cittadini e famiglie. Il sindaco ha dichiarato: “Siamo determinati a contrastare ogni forma di illegalità e garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Collaboreremo strettamente con le forze dell’ordine per individuare i responsabili e ripristinare la serenità nella nostra comunità.“

Gli abitanti di Auletta sono invitati a segnalare qualsiasi comportamento sospetto o attività illecita alle autorità competenti, al fine di contribuire alla lotta contro il crimine e preservare l’armonia della loro città.