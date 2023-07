“50 Top Pizza”: Le Grotticelle di Caggiano si conferma un’eccellenza nel campo delle pizzerie. Ecco il piazzamento in classifica

Le Grotticelle e Il Grotto Pizzeria Castello, a Caggiano, le due attività della famiglia Rumolo, sono state inserite nella Guida 50 Top Pizza, confermando la loro eccellenza nella scena pizzeria italiana. Angelo Rumolo ha raggiunto il dodicesimo posto nella classifica delle migliori pizzerie d’Italia, stilata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro, con il suo locale Le Grotticelle. Per il terzo anno consecutivo, ha anche ottenuto il doppio riconoscimento del Forno Verde per la Sostenibilità, confermando l’impegno della sua attività nei confronti dell’ambiente.

Un’eccellenza valdianese

Non molto tempo fa, la pizzeria al taglio Grotto Castello, affiliata a “Le Grotticelle” e situata nel centro storico di Caggiano, si era classificata al sedicesimo posto nella guida “Le 50 Migliori Pizze in Viaggio in Italia 2022”, dedicata alle pizzerie da taglio e d’asporto. Anche in questo caso, Grotto Pizzeria Castello ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del Forno Verde per la Sostenibilità, confermando la costante attenzione alla qualità e alla sostenibilità delle sue operazioni.

Angelo Rumolo è riuscito a combinare l’arte della pizza con la sua tradizione di pastore, creando uno stile unico che fonde la tradizione cilentana con quella napoletana. La sua pizza racconta il viaggio del pastore attraverso i sentieri delle montagne, evocando emozioni e cultura attraverso sapori autentici.

Tra i migliori ingredienti e un’accurata scelta di materie prime

La scelta dei grani e delle materie prime locali di alta qualità, insieme a una lunga lievitazione, contribuiscono al successo delle pizze di Angelo Rumolo. La sua passione per il mondo rurale e il rispetto per la stagionalità delle materie prime si riflettono nella sua offerta culinaria. L’uso di erbe di montagna, fiori, funghi, asparagi, tartufi e nocciole locali dona un tocco unico alle sue pizze, celebrando la ricchezza del territorio cilentano.

Angelo Rumolo è riuscito a trasformare l’eredità storica della sua famiglia in una passione che abbraccia il presente e il futuro della pizza. Con audaci accostamenti e un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, contribuisce all’evoluzione della cucina e all’identità culturale del territorio.

Le info utili

Per conoscere meglio i progetti della famiglia Rumolo nel campo dell’ospitalità e del cibo di qualità, è stato lanciato il nuovo sito web dedicato: https://www.rumoloexperience.com.

La Rumolo Experience continua a distinguersi per la sua qualità, sostenibilità e un’esperienza sensoriale unica. Le pizze fragranti di Grotto Castello e le futuristiche creazioni di Le Grotticelle soddisfano i palati più esigenti, offrendo un viaggio culinario indimenticabile. Angelo Rumolo e la sua brigata familiare lavorano instancabilmente per offrire un’eccellenza gastronomica che combina tradizione, innovazione e l’amore per la propria terra.