50 anni di Radio Libere: la Mostra in ricordo di Nino Postiglione apre a Sapri

Sabato 18 marzo, alle ore 11.00, a Sapri, l’inaugurazione della Mostra “50 anni di Radio in Fm, nel ricordo di Nino Postiglione”.

Questo evento si terrà presso la Biblioteca Comunale e celebrerà la figura di Nino Postiglione, considerato il primo pirata-pioniere delle mitiche Radio Libere in Italia.

L’evento

La Mostra è stata allestita dallo storico speaker radiofonico e giornalista saprese Tonino Luppino, che è Consigliere Nazionale della REA (Radio Televisioni Europee Associate). La Mostra presenterà foto, video, quadri esplicativi e dieci radio d’epoca del collezionista di Sala Consilina Nicola Spolzino, che ne possiede ben 4.500 nel suo magazzino!

La storia delle Radio Libere

La Mostra racconta la storia delle Radio Libere in Italia durante gli ultimi 50 anni, nel ricordo del potentino Bonaventura Postiglione, detto Nino, che registrò la ditta “Radio Diffusione” il 26 gennaio del 1973 presso la Camera di Commercio di Potenza. Questa radio diventerà poi “Radio Potenza Centrale” ed è oggi l’emittente radiofonica lucana più ascoltata in Basilicata e in altre regioni italiane.

La Mostra in ricordo di Nino Postiglione

La Mostra, che resterà aperta fino al 31 agosto, non mancherà di suscitare grande interesse tra gli studenti di Sapri e del golfo. Infatti, la Mostra sarà guidata dallo stesso Tonino Luppino, uno dei pionieri delle Radio Libere in Campania. Luppino ritiene che questa mostra possa essere un’occasione per far riflettere i giovani su una stagione di grande libertà che ha caratterizzato i decenni a venire dal punto di vista sociale, culturale e politico.

Il ricordo

“Sarà emozionante – osserva Tonino Luppino – ricordare quella fantastica stagione di libertà, che onorò gli articoli 21 e 41 della nostra Costituzione Repubblicana. E sarà anche bello comunicare, soprattutto ai giovani, che la prima Radio in Fm è nata al Sud, cioè a Potenza, grazie al mitico Nino Postiglione, volato in Cielo nel 2013, che ha tolto la primogenitura radiofonica a Radio Milano International e Radio Parma “!

Non si tratta solo di una celebrazione della storia delle Radio Libere, ma anche di un’occasione per riflettere sull’importanza della libertà di espressione e della diffusione delle idee in una società democratica come quella italiana.

