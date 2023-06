5 Vele: San Mauro Cilento le dedica ad Angelo Vassallo

“Dedichiamo queste nostre 5 Vele alla memoria di Angelo Vassallo”. Così Giuseppe Cilento, sindaco di San Mauro Cilento, commenta il riconoscimento assegnato al suo comune da Legambiente e Touring club. Il centro cilentano rientra nell’elenco delle località virtuose insieme a Pollica e San Giovanni a Piro. Cilento, quindi, ha voluto fare il punto sugli elementi che hanno permesso al suo comune e in particolare alla sua costa di ottenere il riconoscimento dedicandolo al compianto Angelo Vassallo.

San Mauro Cilento, una località virtuosa

“La nostra spiaggia di Mezzatorre cresce, primato quasi unico in Italia, perché abbiamo difeso l’apporto terrigeno dei torrenti e dei canaloni; l’ARPAC certifica da oltre un ventennio l’eccellenza delle nostre acque e la balneazione totale del litorale; Legambiente ci ha assegnato il premio di comune riciclone, collocandoci al secondo posto in Campania tra i piccoli comuni; l’intero sistema fognario largamente rinnovato è collegato al depuratore di Acciaroli, per merito della politica lungimirante di Angelo Vassallo e degli amministratori attuali del Comune di Pollica, guidati da Stefano Pisani”. Queste le parole del primo cittadino.

Proprio con Pollica il comune di San Mauro Cilento condivide un sistema di compostaggio del verde urbano, che riutilizza insieme alle sanse, alle frasche di potatura, alle foglie in un buon compost.

La mission

“Lavoriamo ad affermare una piramide alimentare, che preveda alla sua base il suolo e i corridoi ecologici, che incoraggi negli alimenti l’integralità, la freschezza, il contenuto di antiossidanti, una alimentazione degli animali legata al pascolo e al loro benessere. Inoltre abbiamo appuntamenti di educazione ambientale costanti e molto frequenti”, osserva Cilento.