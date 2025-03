5 sostanze naturali usate in cosmetica da provare

La cosmetica naturale ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, riscoprendo ingredienti che esistono da sempre in natura. Alcune sostanze di origine animale, per esempio, hanno proprietà straordinarie per la pelle e i capelli, tanto da essere diventate dei mai-più-senza.

Non parliamo di ingredienti misteriosi, ma di sostanze che vengono ottenute senza nuocere agli animali e che offrono benefici reali.

Vediamo allora le 5 sostanze naturali che potrebbero rivoluzionare la beauty routine di chiunque.

Bava delle lumache

La bava delle lumache, nello specifico delle chiocciole, è ricca di allantoina, collagene, elastina, acido glicolico e mucopolisaccaridi, un mix di principi attivi che stimola la rigenerazione cellulare e mantiene la pelle idratata.

Le lumache producono naturalmente questa sostanza per riparare i tessuti danneggiati e proteggersi dagli agenti esterni. Lo stesso effetto si ottiene sulla pelle umana. Ciò si traduce in miglior tono, elasticità e luminosità.

Le creme con bava di lumaca sono un’eccellente scelta per la skincare e sono utili per attenuare cicatrici, macchie cutanee, rughe e segni dell’acne.

Propoli

Meno nota della bava delle lumache, è la propoli. Si tratta di una resina prodotta dalle gemme di pioppi e conifere, che le api raccolgono per proteggere l’alveare da batteri e funghi. In cosmetica è usata per la sua potente azione antibatterica, cicatrizzante e lenitiva, perfetta per chi ha pelle sensibile o acneica.

Si trova in balsami labbra, creme viso per pelli impure, detergenti purificanti e lozioni lenitive. È ottima per calmare le irritazioni e le screpolature dovute al freddo.

Proteine della seta

Anche di queste sostanze si sente spesso parlare. Le proteine della seta si trovano infatti in moltissimi prodotti per capelli, come shampoo, balsami e maschere. Hanno un’azione rinforzante, nutriente e lucidante, e sono indicate per capelli secchi e sfibrati.

Grazie agli amminoacidi, creano una sorta di film protettivo che riduce l’effetto crespo e dona morbidezza. È perfetta per chi usa spesso piastra e phon, perché aiuta a mantenere la chioma idratata e protetta dal calore.

Lanolina

La lanolina è un grasso animale ottenuto dall’untume della lana di pecora. Ha una straordinaria capacità di trattenere l’umidità, creando una barriera protettiva sulla pelle e prevenendo la disidratazione.

Grazie alla sua azione lenitiva e idratante, è ideale per balsami labbra, creme mani e piedi, e trattamenti intensivi per pelli molto secche o screpolate. Anche le mamme la usano per proteggere la pelle delicata del seno durante l’allattamento.

Veleno d’api

Il veleno d’api è ricco di melittina, un peptide che stimola la produzione di collagene ed elastina. È noto per il suo effetto rimpolpante e levigante, simile a un trattamento antiage naturale.

Si trova in creme e sieri anti-età che riducono rughe e segni d’espressione. Agisce stimolando la microcircolazione e migliorando l’ossigenazione della pelle.

La prima alleata per la nostra bellezza? La natura!

La natura offre soluzioni straordinarie per la cura della pelle e dei capelli. Queste cinque sostanze dimostrano quanto le sostanze naturali possano essere efficaci e importanti.

Se si vuole rendere la propria beauty routine più naturale, è possibile provare uno di questi alleati. I risultati non si faranno attendere troppo.