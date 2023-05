28 maggio, anniversario della morte di Martin Mezza. Per tutti era l’inglese del porto

Ricorre oggi l’anniversario della morte di Martin Meazza, da tutti conosciuto come l’inglese del porto. Era il 28 maggio del 2014.

L’uomo da alcuni anni viveva nel centro cilentano dove era arrivato da solo. Il suo cane gli faceva compagnia, l’affetto e la generosità di alcune persone della zona gli hanno permesso di trascorrere dignitosamente gli ultimi anni di vita.

La morte

Il 28 maggio di 9 anni fa si era tuffato in mare, probabilmente per recuperare qualcosa. Colto da un malore, perse la vita.

Il ricordo

Viveva in una piccola barca da pesca, ad Agropoli, si dedicava a piccoli lavori. Alcune voci raccontano che sia stato un paracadutista delle forze speciali inglesi e che aveva affrontato la guerra civile in Bonsia, facendo il cecchino per proteggere i civili.