21 e 22 settembre, un weekend di attività all’aria aperta ad Agropoli

Il prossimo weekend, 21 e 22 settembre, si terrà al Centro visite il Trentova – Tresino Outdoor Village, con molte iniziative per vivere la natura e il mare organizzate dalla Città di Agropoli con il contributo di tante realtà e associazioni del territorio specializzate nel campo dell’outdoor, il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la collaborazione dell’Associazione Operatori Turistici di Agropoli e il Salone delle Attività sportive all’aria aperta (Open outdoor experience).

Le attività

Dalle escursioni in catamarano e kayak, in barca e a cavallo, dalle passeggiate botaniche e archeologiche, all’innovativa water-bike, passando per il trekking: sarà un weekend a tutta natura, nell’Oasi Trentova – Tresino trasformata per due giorni nel villaggio dello sport all’aria aperta. Tante le attività in programma, dalle più adrenaliniche alle più rilassanti, come il laboratorio di gioco-motricità mamma-bimbi, le lezioni di pizzica, le degustazioni e la scoperta della natura in tutte le sue forme.

Vari momenti di aggregazione dedicati non solo agli sportivi ma anche alle famiglie e agli istituti scolastici del territorio che metteranno in rete varie realtà presenti coinvolgendo anche i Comuni limitrofi.

In occasione della giornata mondiale senza auto, che cade proprio il 22 settembre, ci sarà anche spazio dedicato ai temi della ‘mobility week’, la settimana europea della mobilità. Dalle 9 alle 12 del 22 settembre viene inibita al traffico la zona interessata all’evento e cioè il tratto di strada che va dalla rotatoria di via Fontana dei Monaci fino all’ingresso dei parcheggi.

Per maggiori informazioni e per prenotare le singole attività, gratuite o con quota di partecipazione, si rimanda al programma dettagliato.

Il sindaco Roberto Mutalipassi dichiara: «Si tratta di un progetto ambizioso, utile a valorizzare l’Oasi Trentova – Tresino, che verrà ampliato nel prossimo futuro aumentando la consapevolezza ambientale, promuovendo il turismo sostenibile e sviluppando un’offerta educativa e sportiva all’aria aperta anche nei periodi di media e bassa stagione».

L’assessore delegato al turismo e agli eventi, Roberto Apicella, aggiunge: «Questa manifestazione vuol diventare un appuntamento annuale di turismo ecosostenibile che punta alla destagionalizzazione e, abbinato al momento fieristico primaverile dell’Open Outdoor Experience a cui abbiamo partecipato, si propone di valorizzare al meglio il nostropatrimonio naturalistico fatto di sentieri, di un litorale affacciato sulla riserva marina e di aree di interesse archeologico».

L’assessore all’ambiente, Rosa Lampasona, commenta così l’iniziativa: «Praticare sport stando all’aria aperta accresceanche la consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente e l’importanza di proteggere la natura, un messaggio che si potenzia grazie all’adesione alla campagna di Mobilità Sostenibile».