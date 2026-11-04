Attualità

Paestum e Velia, grandi novità in arrivo: mostra sui templi e progetto museo. Parla Tiziana D’Angelo, direttrice dei Parchi Archeologici

Scopri le novità del Parco Archeologico di Paestum e Velia: la mostra "La città nel tempio", gli ultimi scavi e il progetto del nuovo museo a Velia

Di:
Raffaella Giaccio
Tiziana D'Angelo

Si aprono nuove occasioni per conoscere, valorizzare e raccontare il patrimonio archeologico del territorio cilentano. La “città dei templi” si prepara ad accogliere “La città nel tempio”, una mostra ideata per mettere in luce le rilevanti scoperte scaturite dalle attività di ricerca e dai cantieri di scavo, alcuni dei quali tuttora in corso.

L’iniziativa permetterà di approfondire la storia e le testimonianze del passato, restituendo al pubblico il valore di un patrimonio in continua evoluzione grazie al costante lavoro di archeologi e studiosi.

Potrebbero interessarti anche:

In arrivo un nuovo Museo Archeologico a Elea-Velia

Le novità non si fermano a Paestum. Diventa infatti sempre più concreto il progetto per la realizzazione di un museo archeologico interamente dedicato ad Elea-Velia. La struttura è destinata a trasformarsi in un ulteriore punto di riferimento per la divulgazione e la tutela dell’antica città della Magna Grecia, celebre anche per la sua scuola filosofica eleatica.

Il bilancio della direttrice Tiziana D’Angelo e le prospettive future

A tracciare un bilancio completo delle attività e delle iniziative in programma è la direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo. Nel corso di un’intervista, la direttrice ha illustrato il lavoro svolto dalla struttura, soffermandosi sui risultati scientifici raggiunti, sulle campagne di scavo e sulle prospettive di sviluppo futuro.

I due progetti rientrano in un’ampia strategia di valorizzazione coordinata dei siti archeologici del comprensorio. L’obiettivo principale resta quello di rendere sempre più accessibili al pubblico le testimonianze dell’antichità, raccontando — attraverso scoperte inedite e nuovi strumenti di fruizione — l’inestimabile ricchezza storica e culturale del territorio.

Segui InfoCilento su Google News Aggiungilo tra le tue fonti preferite per rimanere aggiornato

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.