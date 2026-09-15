A Padula torna la benedizione delle campagne: la tradizione di San Francesco

A Padula è iniziato uno dei momenti più belli e sentiti della tradizione francescana: la benedizione delle campagne, delle stalle e degli animali in onore di San Francesco.

Il percorso di Fra Marco tra terra e devozione

Fra Marco ha cominciato il suo percorso tra le campagne padulesi, portando una preghiera e una parola di conforto a chi ogni giorno vive e lavora a contatto con la terra e con gli animali.

Il significato del simbolo e il valore del Creato

Un gesto semplice, ma profondamente simbolico, perché per San Francesco ogni creatura è parte della grande famiglia del Creato: gli animali, la terra, gli alberi, i campi e le persone che se ne prendono cura.

La fede incontra la vita quotidiana nelle aziende agricole

Nei prossimi giorni Fra Marco continuerà a raggiungere le aziende e le campagne del territorio. La porta di una stalla, per un francescano, è come la porta di una chiesa: così la benedizione torna dove la fede incontra la vita quotidiana, tra il profumo della terra, il silenzio dei campi e gli occhi degli animali.