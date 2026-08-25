Confesercenti Vallo della Lucania, Ruocco: «bilancio estivo positivo per il commercio»

L’estate 2026 sta per volgere al termine. A Vallo della Lucania sono state diverse le iniziative organizzate in questo periodo da associazioni e Comune, registrando un incremento di presenze sul territorio e un bilancio positivo anche per le attività commerciali. A sottolinearlo ai microfoni di InfoCilento è stato il Presidente di Confesercenti Vallo della Lucania, Gaspare Ruocco:

“Per quanto riguarda le attività si registra un trend positivo perché mai come quest’anno sia l’Amministrazione che le associazioni — e chiaramente anche con il nostro supporto — sono riuscite a organizzare eventi. Questo è dovuto a un lavoro certosino portato avanti anche attraverso le attività del distretto del commercio diffuso ‘Origini’.”

Ruocco ha poi aggiunto:

“Grazie al supporto pubblico che ha dato una spinta in più, la cittadina vallese si è ‘rimessa in moto’ e ha creato eventi che hanno riscosso successo sia di pubblico sia per creatività. In questo modo le attività commerciali sono rimaste aperte fino a tardi, generando un progresso economico e muovendo l’economia locale. Questo dimostra che se i privati e i commercianti vengono sostenuti dalle istituzioni, anche con un piccolo contributo economico, si mette in moto un meccanismo virtuoso dai risultati evidenti. Di solito Vallo in estate è un pochino più ferma, ma quest’anno ha dimostrato a tutti di essere un’ottima piazza per portare nuove idee e iniziative.”

Le prossime iniziative: in arrivo “La voce del Cilento”

Il Presidente ha inoltre anticipato le future iniziative che Confesercenti promuoverà a supporto dei commercianti. Tra le più imminenti figura l’uscita del giornalino “La voce del Cilento”, una pubblicazione incentrata su interviste a imprese, attività commerciali e artigianali locali, che racconteranno la propria storia, il background e il modo in cui hanno superato le difficoltà quotidiane.

“Condividendo la propria esperienza, gli imprenditori possono offrire consigli preziosi di cui ognuno di noi può fare tesoro — ha spiegato Ruocco. — In questo giornalino pubblicheremo anche i bandi in uscita, le attività svolte da Confesercenti provinciale e nazionale e le iniziative della filiera dell’associazione, da sempre al fianco delle imprese come supporto.”

Prosegue infine il servizio dello sportello camerale, attivo tutti i lunedì presso la Banca Monte Pruno, che riaprirà ufficialmente il 31 agosto.