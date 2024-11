Torchiara: minaccia la ex e le danneggia l’auto, arrestato

Notte di paura per una giovane di Torchiara che ha denunciato minacce e violenze da parte suo ex fidanzato. L’uomo, un 26enne del posto, si è presentato sotto casa della sua ex compagna, minacciandola di morte e danneggiandole l’auto.

La denuncia e l’intervento dei carabinieri

Nonostante lo spavento, la donna ha trovato la forza di chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Agropoli che sono riusciti a bloccare l’aggressore prima che potesse causare ulteriori danni.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per atti persecutori e posto agli arresti domiciliari, su disposizione del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania.

I Precedenti

Le forze dell’ordine invitano tutte le donne che si trovano a vivere situazioni di violenza a denunciare. Il numero unico per le emergenze 112 è attivo 24 ore su 24.

Sempre a Torchiara, nelle scorse settimane, l’intervento dei Carabinieri mise fine ad un’altra situazione di violenza domestica denunciata da una donna. In questo caso venne disposto il divieto di avvicinamento alla casa familiare per un 49enne di origine polacca.