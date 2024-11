Camerota: parte il cantiere per la messa in sicurezza della costa del Mingardo

Sono stati consegnati i lavori di difesa costiera lungo la strada provinciale SP562, in località Finocchiara, a Camerota.

L’intervento, finanziato con i fondi del PNRR per circa 3,5 milioni di euro, si rende necessario per mitigare i danni causati dal costante assalto del mare, soprattutto durante le mareggiate, che negli anni hanno eroso il rilevato stradale, creando pericoli per la circolazione.

In cosa consiste il progetto

Il progetto prevede la realizzazione di una paratia di pali sul lato mare, a protezione della strada. Questa struttura sarà poi rivestita con massi naturali, in modo da integrarsi armoniosamente con il paesaggio costiero. L’obiettivo è quello di consolidare definitivamente il rilevato stradale, garantendo la sicurezza della viabilità e preservando un’arteria fondamentale per l’accesso a Camerota.

I tempi di esecuzione

I lavori, che richiederanno qualche giorno di preparazione per l’allestimento del cantiere e l’organizzazione delle squadre, dovrebbero concludersi prima dell’inizio della prossima stagione turistica. Durante l’esecuzione dei lavori, la circolazione sulla strada sarà in alcuni periodi a senso unico alternato, regolata da un impianto semaforico.

Un investimento per il futuro

“Questo intervento rappresenta un primo passo nell’ambito di un progetto più ampio“, ha dichiarato il sindaco Scarpitta. “Con la messa in sicurezza della strada, non solo garantiamo la viabilità, ma valorizziamo anche il nostro territorio, rendendolo ancora più attrattivo per i turisti“.