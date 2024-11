Agropoli: un comitato scientifico per l’Antiquarium

La Giunta Comunale ha approvato una delibera finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, con particolare attenzione all’Antiquarium di Agropoli. In particolare è stata deliberata la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico dedicato alla gestione e promozione del museo cittadino.

Le finalità

L’Antiquarium, situato al piano terra del Palazzo Civico delle Arti, è considerato un punto di riferimento cruciale per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico della zona. La Giunta ha sottolineato l’importanza di questo spazio non solo come custode di reperti storici, ma anche come centro di educazione e dialogo culturale. Con l’intento di rafforzare la sicurezza dei reperti, sono stati anche implementati sistemi di videosorveglianza e sorveglianza notturna, dopo che in passato ignoti avevano anche rubato alcuni beni contenuti all’interno.

Il comitato

Il nuovo Comitato sarà composto da cinque membri, tra cui un dipendente comunale con ruolo di coordinatore e quattro esperti nel campo dell’archeologia e della gestione museale. Questo gruppo avrà il compito di garantire la qualità scientifica delle attività divulgative e di supportare la ricerca relativa ai materiali esposti. Inoltre, il Comitato collaborerà attivamente con la Soprintendenza per ottimizzare le operazioni dell’Antiquarium.

