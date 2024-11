Almanacco del 2 Novembre

Il 2 novembre è il 306° giorno del calendario gregoriano (307° negli anni bisestili). Mancano 59 giorni alla fine dell’anno.

Santi del Giorno

Il 2 novembre si celebra la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, nota come il Giorno dei Morti. È un giorno dedicato alla memoria di tutti i defunti.

Personaggi Famosi Nati il 2 Novembre

Marie Antoinette (1755-1793): Regina di Francia, moglie di Luigi XVI, famosa per il suo tragico destino durante la Rivoluzione Francese. La sua vita e la sua esecuzione sono diventate simboli della caduta della monarchia.

Burt Lancaster (1913-1994): Attore e produttore cinematografico statunitense, noto per i suoi ruoli in film come “Da qui all’eternità” e “Il Gattopardo”. Ha vinto numerosi premi, tra cui un Oscar.

David Schwimmer (1966): Attore e regista statunitense, famoso per il ruolo di Ross Geller nella serie televisiva “Friends”. Ha avuto una carriera di successo anche come regista e attore teatrale.

Personaggi Famosi Morti il 2 Novembre

George Bernard Shaw (1856-1950): Drammaturgo, critico e polemista irlandese, premio Nobel per la letteratura. È autore di opere celebri come “Pigmalione” e “Casa di bambola”.

Pier Paolo Pasolini (1922-1975): Poeta, scrittore, regista e intellettuale italiano, noto per opere cinematografiche come “Il Vangelo secondo Matteo” e “Salò o le 120 giornate di Sodoma”. La sua vita e il suo lavoro hanno lasciato un segno profondo nella cultura italiana.

Evento Storico

Il 2 novembre 1917: Dichiarazione Balfour. Il governo britannico dichiara il suo sostegno alla creazione di una “casa nazionale” per il popolo ebraico in Palestina, un evento significativo nella storia del Medio Oriente.