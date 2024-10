Comunità Montana Alento Monte Stella, “Riuniamoci per il bene dell’Ente”: appello del sindaco Rotolo

Quella che sta vivendo la Comunità Montana Alento Monte Stella è una situazione delicata l e per il Sindaco di Rutino Giuseppe Rotolo “non è il momento delle divisioni e delle diatribe”. Dopo la recente sentenza del Tar che ha respinto il ricorso presentato da Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento e membro del Consiglio generale della Comunità Montana, arriva una nuova mozione di sfiducia all’indirizzo della giunta che per il Sindaco Rotolo, presenta alcune incongruenze.

“Se voi sfiduciate il Presidente Guerra perché in 20 giorni non ha saputo riorganizzare gli uffici, state dicendo che voi non siete stati in grado di farlo negli anni precedenti?”. La proposta per il Sindaco di Rutino, è quella di pensare al bene dell’Ente e quindi propone di “abbandonare le poltrone” e parlare degli operatori, del bilancio e dei problemi che in questo momento attanagliano l’ente e successivamente pensare alle cariche stesse.