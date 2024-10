Auletta: una marcia silenziosa per chiedere “verità e giustizia” per il giovane Francesco Morriello

Si è svolta ad Auletta, ieri sera una marcia silenziosa in memoria di Francesco Morriello, il giovane deceduto in seguito ad incidente con il motorino lo scorso mese di luglio. Il corteo è partito dal Largo Braida e ha attraversato le strade del paese. Una marcia silenziosa fortemente voluta dalla famiglia di Francesco, con l’intento di far sentire il loro grido di richiesta di “giustizia e verità”.

Il messaggio della famiglia

“Dopo la tragica perdita di Francesco, ci troviamo a affrontare un’altra dolorosa battaglia: quella contro i tanti interrogativi irrisolti che circondano la sua scomparsa. Abbiamo bisogno del vostro supporto per sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità, per scuotere le coscienze di chi potrebbe conoscere la verità e ancora tace”.

Grande partecipazione nel ricordo di Francesco

Molti giovani, amici e non di Francesco, hanno partecipato alla marcia, dimostrando il loro sostegno alla famiglia del giovane scomparso prematuramente durante l’estate. Presenti il sindaco di Auletta, Antonio Caggiano, che ha espresso il suo profondo dispiacere per la vicenda, il parroco della Chiesa madre di Auletta, Don Vincenzo, e l’avvocato della famiglia, Vincenzo Morriello. Diverse famiglie della comunità aulettese hanno visto in Francesco un “figlio” volato in cielo troppo presto.