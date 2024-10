Nuova mozione di sfiducia alla Comunità Montana Alento Monte Stella

Nuova mozione di sfiducia all’indirizzo della giunta della Comunità Montana Alento Monte Stella. Questa mattina è stato protocollato il documento che porta le firme dei sindaci o delegati di Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano e Sessa Cilento.

L’iter

La mozione era stata già presentata ad agosto, a pochi giorni dall’insediamento della nuova giunta, ma era stata dichiarata non ricevibile dal sindaco Luigi Guerra per assenza di motivazioni e per la presenza tra i firmatari di Andrea Russo, delegato di Perdifumo e componente della stessa giunta di cui chiedeva la sfiducia.

Di fronte al “no” di Guerra, però, i firmatari avevano deciso di ricorrere al Tar. Il Tribunale Amministrativo proprio nei giorni scorsi aveva dato ragione ai vertici dell’Ente Montano. Così, i sei amministratori hanno presentato una nuova mozione di sfiducia, questa volta motivandola con una serie di insoddisfazioni riguardanti la gestione dell’amministrazione attuale.

Le ragioni della sfiducia

I firmatari della mozione hanno espresso preoccupazioni su diversi fronti, evidenziando come l’attuale giunta esecutiva sia «totalmente deficitaria, per non dire completamente assente, in termini di riorganizzazione dei servizi e degli uffici, d iniziative concrete e di proposte progettuali, di proposte politico-organizzative, di rilievo strategico-territoriale, di concrete proposte volte a promuovere l’esercizio associato delle funzioni comunali».

Non solo: critiche vengono rivolte alle iniziative fin ora messe in atto che avrebbero evidenziato «la mancanza assoluta di visione programmatica e strategica». Ad oggi, osservano i firmatari della mozione, «non è stata posta in essere alcuna iniziativa concreta diretta all’attuazione del programma amministrativo». Inoltre viene evidenziata una dissoluzione della maggioranza attualmente in carica, come dimostrerebbe anche le dimissioni di Andrea Russo dalla giunta.

La nuova giunta esecutiva verrebbe presieduta dal sindaco di Ogliastro Cilento Michele Apolito, con Angelo Serra (primo cittadino di Laureana Cilento) vicepresidente e Andrea Russo assessore.