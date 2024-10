Capaccio Paestum: consiglio comunale per l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario, parla Emanuele Sica

Si è tenuto ieri, a Capaccio Paestum, il Consiglio Comunale per l’approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale finalizzato ad agevolare il recupero delle situazioni di deficit.

Il provvedimento sancisce ufficialmente la difficile situazione economica in cui versa l’Ente. Il disavanzo accumulato, pari a circa 41 milioni di euro, ha reso necessario ricorrere a questa misura straordinaria.

Le cause del dissesto

L’assessore al Bilancio, Antonio Agresti, ha illustrato in consiglio comunale le ragioni che hanno portato all’accumulo di un debito così consistente. Tra le cause principali, vi sono difficoltà nella riscossione dei tributi e una gestione finanziaria non ottimale negli anni passati.

Critico Emanuele Sica che ieri, durante l’assise, ha esposto i suoi dubbi riguardo all’atto amministrativo adottato.