Iannone: «Chiusura punti nascita? De Luca racconta balle»

Punti nascita a rischio chiusura? Il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, bolla le ultime notizie come fake news. A lanciare l’allarme per gli ospedali di Vallo della Lucania, Polla e Sapri, era stato il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, in un incontro tenutosi a Sala Consilina sull’autonomia differenziata.

La replica del senatore Iannone

«Qualche anno fa De Luca tentò di chiudere il punto di nascita di Sapri dando la colpa al Governo nazionale. Lo smascherammo perché in realtà non voleva assumersi la responsabilità di chiedere la deroga come previsto dalla Legge Balduzzi. Insultò i sindaci appellandoli quali “pellegrini” ma alla fine rimase smascherato e constretto a chiedere la deroga».

Oggi, per Iannone, «De Luca ricomincia a raccontare balle accompagnato da scudieri nella parte sud della provincia di Salerno per la quale, in dieci anni di governo regionale, non ha fatto assolutamente nulla. Per questo deve raccontare frottole sui punti nascita, facendo passare per un atto eroico una richiesta di deroga che sarebbe vergognoso se non fosse richiesta».