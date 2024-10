Il “Gruppo Scout Roccadaspide 1” ha inaugurato il nuovo anno di attività

Il gruppo fa parte dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI). La giornata si è svolta alla presenza del sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano che ha augurato al gruppo scout un anno pieno di traguardi e divertimento e del parroco, Don Cosimo Cerullo che ha officiato la cerimonia della benedizione.

Le iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte a tutti gli abitanti del territorio, a partire dai sedici anni, che vogliono divertirsi e conoscere l’avventuroso mondo degli scout. I giovani di età compresa tra i 16 e i 21 anni possono entrare a far parte del cosiddetto “clan/fuoco”, le persone che hanno compiuto o superato i 21 anni d’età potranno, invece, diventare anche capo.

Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere al presidente, Francesco Bologna anche attraverso i social network dell’associazione sita in via Arcangelo Vitolo o si potrà inviare un’e-mail all’indirizzo roccadaspide1@campania.agesci.it . Ai microfoni di InfoCilento i capigruppo Monica Montefameglio e Francesco Bologna.