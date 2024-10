Castelnuovo Cilento: nuovo refettorio scolastico per il plesso di Velina

Importanti novità per il Comune di Castelnuovo Cilento, guidato dal Sindaco Gianluca D’Aiuto, dal punto di vista scolastico. Un importante traguardo per la comunità scolastica, quello raggiunto oggi, in modo particolare per il plesso sito in località Velina. Con l’inizio della mensa scolastica, è stato inaugurato un refettorio dedicato completamente agli studenti.

“Ripristinare il refettorio non rappresenta solo un miglioramento in termini di igiene: è un luogo di incontro e di crescita, dove i nostri ragazzi potranno vivere il momento del pasto come un’esperienza di condivisione, in uno spazio finalmente adeguato e sicuro”, afferma il sindaco.

Grande attenzione verso la comunità scolastica

L’amministrazione comunale, infatti, fin dal suo insediamento, ha mostrato grande attenzione verso le scuole e il benessere dei più piccoli. La realizzazione del nuovo refettorio non rappresenta solo un miglioramento dal punto di vista igienico: “Crediamo fermamente che garantire un’educazione di qualità e spazi accoglienti sia il modo migliore per dare ai nostri giovani le solide basi di cui hanno bisogno per diventare i cittadini di domani”, conclude D’Aiuto.