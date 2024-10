Agropoli, al via le “Giornate della Salute” organizzate dal Rotary Club Paestum Centenario: visite diabetologiche gratuite

Tornano ad Agropoli, Sabato 12 Ottobre, le Giornate della Salute organizzate dal Rotary Club Paestum Centenario in collaborazione con l’AVIS sezione di Agropoli. Nello specifico, presso la sede dell’Avis – sezione Agropoli in Via Cannetiello, 26, si svolgeranno visite diabetologiche gratuite a cura della Dott.ssa Mariapia Scioti dalle ore 9:30 alle ore 12:30

“Per tutto il corso dell’anno (da ottobre 2024 a giugno 2025) – dichiara il responsabile del club dott. Ignazio Milillo – una serie di specialisti come diabetologi, dermatologi, cardiologi, nefrologi, urologi, senologi etc, si metteranno al servizio dei cittadini prestando la loro opera professionale, per attività di prevenzione e screening gratuiti volti a diagnosticare eventuali patologie che, se prese in tempo, di sicuro potranno essere gestite al meglio.

L’importanza della prevenzione

Lo scorso anno su circa 180 persone visitate , si è avuta una percentuale pari al 4% di diagnosi di malattie precoci, e questo ci spinge sempre di più a premere l’acceleratore sulle attività di prevenzione che oggi, purtroppo, viene ancora vista come una spesa e non una risorsa. Quest’anno quindi ci saranno importanti novità sia come numero di giornate che come tipologia di screening, oltre ad organizzare alcuni eventi di natura prettamente informativa per tutte le età e su tutto il territorio. A tutti coloro che collaboreranno con noi, vanno già da ora i miei, e quelli del club, più sentiti ringraziamenti per offrire parte della loro vita privata al servizio della collettività intera”. – conclude.

Prevenzione Diabete

Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da un eccesso di zuccheri (glucosio) nel sangue, nota come iperglicemia. Si divide in due forme principali: il DIABETE DI TIPO 1 e il DIABETE DI TIPO 2. I sintomi del diabete possono essere diversi ed insorgere in maniera differente a seconda che si tratti di diabete di tipo 1 o di tipo 2. – Nel caso del diabete tipo 1, di solito si assiste a un esordio acuto, spesso in relazione a un episodio febbrile, caratterizzato da eccessiva sete (polidipsia), aumentata quantità e frequenza di urine (poliuria), sensazione si stanchezza (astenia), perdita di peso immotivata, pelle secca, aumentata frequenza di infezioni. – Nel diabete tipo 2, invece, si manifestano più lentamente e spesso in maniera meno evidente; possono verificarsi casi di glicemia alta senza che si manifestino i sintomi.

Le persone più a rischio

Per questo la diagnosi di questa forma di diabete non è spesso rapida, ma avviene quando ormai la malattia è in una fase conclamata. Allo stato attuale non ci sono metodi per prevenire l’insorgenza del diabete tipo 1, al contrario è possibile prevenire il diabete di tipo 2, più diffuso e che si sviluppa tendenzialmente in età adulta. I fattori di rischio che individuano una persona come ad alto rischio di diventare diabetica sono: – età superiore a 45 anni – sovrappeso (specialmente se localizzato all’addome) – vita troppo sedentaria – parentela (a maggior ragione se di primo grado) con un diabetico – per le donne aver partorito un figlio di peso superiore a 4 Kg o aver sofferto di diabete gestazionale – glicemia a digiuno alterata (fra 110 a 125 mg/di) – ipertensione arteriosa – intolleranza al glucosio – appartenenza a gruppi etnici ad alto rischio (ispanici, asiatici, africani).

Un altro fattore di rischio è il peso alla nascita: neonati che pesano più di 4 kg o meno di 2,5 kg sono più a rischio di sviluppare insulino-resistenza e diabete da adulti. La prevenzione del diabete di tipo 2 è molto importante per tutti, non solo per i soggetti a rischio. Al fine di diminuire notevolmente le possibilità che insorga questa malattia è, pertanto, fondamentale avere un corretto stile di vita fin dall’infanzia seguendo poche e semplici regole come: – una dieta bilanciata (mangiando meno grassi e più frutta e verdura); – il controllo del peso – una vita il meno possibile sedentaria – non fumare – il controllo costante per soggetti a rischio.

Le info utili

Prenotazione obbligatoria

Telefono: 0974271750

dalle ore 8:00 alle 13:00

dalle 15:00 alle 20:00