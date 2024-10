Sassano, “Io non Rischio”: una giornata di formazione per i volontari della Protezione Civile

A Sassano si è tenuta una giornata di formazione dedicata ai volontari della protezione civile, nell’ambito della campagna nazionale “Io Non Rischio”. Ieri, il cine-teatro “Totò” di Sassano ha ospitato un importante evento dedicato alla formazione. Durante la giornata, sono stati approfonditi vari rischi, tra cui terremoti, maremoti, alluvioni, incendi boschivi, vulcani e Campi Flegrei. Questo incontro ha anche rappresentato un’opportunità per riflettere sulla storia e l’evoluzione della protezione civile.

La sala era piena di volontari impegnati in lezioni fondamentali su pianificazione e mitigazione del rischio. Tra i relatori, ha preso la parola l’ingegnere Antonio D’Amato, consigliere comunale di Sassano. La presidente dell’associazione “Protezione Civile Sassano – Gruppo Lucano”, Margherita Marra, ha espresso grande soddisfazione per il successo di questa iniziativa formativa, che ha portato a Sassano un’importante occasione di crescita per i volontari.

Quest’anno, inoltre, la Regione Campania ha annunciato l’intenzione di estendere la formazione “Io non rischio” a ulteriori eventi, includendo anche le scuole, in collaborazione con i volontari della protezione civile.