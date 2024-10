Albanella, spunta un cartello davanti al Municipio: “Politici attenti, Capaccio è vicino ad Albanella”

Dall’alba di giovedì, in tutto il territorio, non si parla d’altro che del “caso Alfieri” e delle ragioni che hanno portato la Guardia di Finanza ad arrestare il sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno.

“Attenti politici, Dio vi vede”

Una situazione che, evidentemente, ha scatenato l’ironia, ma anche i sospetti di qualcuno pure ad Albanella dove, una persona anonima, ha scritto e affisso, nei pressi del Palazzo Municipale, un cartello rivolto ai politici del posto: “Attenti: Politici Dio vi vede, vi segue e vi perdona ma… la Guardia di Finanza non vi vede, ma vi sente, vi registra e po vi manda a… Fuorni, non fuori, ma dentro. Meditate, riflettete. Settimo comandamento non rubare. Capaccio è vicino ad Albanella…”.

È questo il testo integrale del cartello scritto con un pennarello di colore blu e attaccato con dello scotch ad una colonna vicina alla sede comunale.

Caccia all’autore del gesto

Un testo mirato, con ogni probabilità, ad insinuare dubbi in chi legge, a mettere sull’attenti gli amministratori o, forse, solo a prenderli in giro. Si cerca di capire chi e a quale scopo possa aver compiuto tale gesto.