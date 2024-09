Colpo in un tabacchi di Bellizzi: due minuti per portare via soldi e sigarette

Un tabacchi a Bellizzi è stato svaligiato nella notte, l’ennesimo episodio in pochi mesi nella Piana del Sele. I malviventi, agili e ben organizzati, hanno messo a segno il furto in soli due minuti. Sfruttando l’oscurità, si sono introdotti nel negozio e hanno asportato l’incasso della giornata e numerose stecche di sigarette.

Un modus operandi ormai collaudato

Le modalità operative dei ladri sembrano essere sempre le stesse: colpi rapidi, mirati e studiati nei minimi dettagli. I malviventi agiscono di notte, quando le strade sono deserte, e si concentrano sui tabacchi, attratti dall’incasso in contanti e dal valore delle sigarette.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire agli autori dei furti e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona. Non si esclude che possa trattarsi di una banda specializzata, in grado di agire con rapidità ed efficienza.

I commercianti della zona sono sempre più preoccupati e chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. “Abbiamo bisogno di sentirci più sicuri“, afferma uno di loro.