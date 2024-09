Agropoli si prepara alla festa di San Francesco: il 2 ottobre ritorna la statua restaurata

In preparazione alla festa di San Francesco, come da tradizione ad Agropoli, il giorno 25 settembre, a partire dalle ore 18.00 inizierà la novena in onore del Santo d’Assisi, all’interno della Chiesa a lui dedicata.

Il programma

Le liturgie saranno accompagnate di momenti di riflessione e formazione:

il giorno 26, alle ore 18.00, inizierà la marcia per la Salvaguardia del Creato, promossa dalle Parrocchie “Ss. Pietro e Paolo” e “S. Antonio”, in collaborazione con ASD Lilium, AGESCI, Libera, Legambiente, Rotaract Paestum, Azione Cattolica “V. Bachelet”, Croce Rossa Italiana, Forum dei Giovani e il Liceo Gatto sez- Classico; durante il percorso alcune tappe intermedie in cui verranno presentati “Semi di speranza”, esperienze e atteggiamenti virtuosi rispetto all’ambiente; la marcia si concluderà presso la Terrazza Francescano con una liturgia della Parola, animata da “The Pop Voice”. Al termine verranno piantumati un olivo e una rosa senza spine proveniente dal roseto della Porziuncola.

Il giorno 27, al termine della messa, incontro con fra Sergio Galdi D’Aragona OFM, Commissario dei Terra Santa a Napoli, sul tema “L’opera dei francescani in Palestina e Israele in tempo di guerra”;

Il 30 settembre, al termine della messa, incontro “Da Cristo prese l’ultimo sigillo. Le stimmate di San Francesco tra arti figurative e teologia” a cura della prof.ssa Antonella Nigro e don Carlo Pisani;

Il 01 ottobre, testimonianza di Mario della Gala, vice-Ministro regionale OFS, dal tema “Laicato e spiritualità francescana”;

Il giorno 2 ottobre, alle ore 18.00, accoglienza della restaurata statua di San Francesco in via San Francesco e processione verso la Chiesa; la santa messa sarà presieduta da p. Diodato M. Fasano, fondatore della Comunità Francescana del Cuore Immacolato e animata dalle Suore della Comunità;

Il 3, alle 18.00, Primi Vespri e rievocazione del Transito di San Francesco;

Il giorno della festa

Il 4 ottobre, Ore 06.00 Messa dell’Aurora presieduta da don Carlo Pisani; Sante Messe: ore 07.00 presieduta da don Roberto Guida ; 08.00 presieduta da don Eros Mastrogiovanni; 09.30 presieduta da don Valeriano Pomari; Ore 12.00 Angelus e Benedizione degli animali sul piazzale antistante.

Ore 17.45 Corona francescana, ore 18.30 S. Messa presieduta da don Maria Felicella, novello presbitero della nostra Diocesi; segue processione con la venerata effige del Santo di Assisi.