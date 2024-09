Aree interne e spopolamento, un incontro a Castellabate

Il Comune di Castellabate, sabato 28 settembre alle ore 18.00, presso il Castello dell’Abate, ospiterà un importante convegno dal titolo “Spopolamento delle aree interne ed emigrazione dei giovani: che fare?”, per soffermarsi sul concetto di Restanza, attraverso le riflessioni dell’illustre saggista e giornalista di Repubblica, Dott. Filippo La Porta, con lo scopo di sensibilizzare soprattutto le giovani generazioni sull’eterno dilemma del partire o restare che attraversa la storia dell’uomo. Dialogheranno con lui il Sindaco del Comune di Castellabate, Marco Rizzo, e il giornalista e scrittore, Antonio Corbisiero, promotore dell’iniziativa in qualità di rappresentante dell’associazione culturale “Artea”.

A moderare l’evento ci sarà la giornalista, Germana Derì. Tale manifestazione rappresenta una riflessione concreta sul problema dello svuotamento dei paesi con il conseguente impoverimento del tessuto culturale, ma anche un’opportunità di richiamo per i borghi e il ritorno alle origini.

“La tematica legata allo spopolamento delle aree interne nei nostri territori è una problematica che non possiamo permetterci più di sottovalutare ed ignorare. Le istituzioni in questo caso hanno il dovere di trovare delle soluzioni alternative per offrire prospettive future ai tanti giovani che sono, attualmente, costretti ad allontanarsi dai propri luoghi d’origine. Questo convengo è rivolto soprattutto a loro e il mio auspicio è proprio quello di una loro presenza partecipata e attiva”, è il commento del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.