Roccadaspide, motociclisti improvvisano raduno in località Fonte: intervengono le Forze dell’Ordine

Circa quaranta i motociclisti che nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16 e 30, si erano riuniti a Roccadaspide, nella frazione di Fonte, improvvisando un raduno. I centauri, ritrovatisi in via della Lusa, sono stati notati dai residenti e dai passanti che hanno inviato diverse segnalazioni alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Municipale.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri in servizio presso la stazione di Roccadaspide, i carabinieri in servizio presso la stazione di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide. A coordinare le operazioni il luogotenente della Polizia Municipale di Roccadaspide, Michele D’Angelo e l’agente Gianvito Brenca mentre nel luogo del raduno è giunto prontamente l’agente in servizio, Mariangelo Iuliano.

D’Angelo e Brenca hanno lavorato in borghese e, per intercettare i motociclisti, hanno provveduto a chiudere le estremità della strada sia nel tratto che da Albanella si ricongiunge alla SS 166 degli Alburni, sia in quello che si ricongiunge alla stessa Statale da Roccadaspide.

I fatti

A quanto pare i motociclisti, giovanissimi e provenienti da altri comuni del Cilento, si erano organizzati per ritrovarsi attraverso i social network, ma non avevano chiesto e ottenuto nessuna autorizzazione creando, così, un pericolo per la circolazione.Circa quaranta i centauri identificati e circa venti le sanzioni elevate per aver infranto il codice della strada.