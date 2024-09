Asl Salerno: pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i concorsi per il personale infermieristico e assistenziale

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale quarta serie speciale – Concorsi ed Esami n. 76 del 20 settembre 2024, i concorsi banditi dall’ASL Salerno poco meno di un mese fa per 200 posti a tempo indeterminato per infermieri, 200 per operatori sociosanitari, 10 per fisioterapisti, 10 per psicologi da inserire nella dotazione organica dell’Azienda a tempo indeterminato.

La novità

La novità, per la parte assistenziale, è la previsione specifica di 50 posti per gli IFoC – infermieri di famiglia e di comunità – a cui è richiesto il titolo specifico del master di I livello universitario in infermieristica di Famiglia e di Comunità e che saranno destinati alle nuove Strutture per l’assistenza territoriale. Anche per gli OSS, la metà dei posti messi a concorso è destinata alle Strutture territoriali aziendali.

Dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e per i successivi 30 giorni, dunque, è possibile presentare domanda tramite il portale aziendale dei concorsi.