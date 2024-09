L’U.S. Agropoli si presenta ai tifosi

Serata di presentazione quella di ieri per l’U.S. Agropoli. La Società che milita nel girone B d’Eccellenza, presso il cineteatro “Eduardo De Filippo” di Agropoli, ha presentato il suo organigramma a stampa e tifosi. Ufficializzati, quindi, i quadri societari, con in testa il nuovo presidente Angelo Cimadomo, lo staff tecnico ed organizzativo che affiancherà il parco giocatori per la stagione 2024/2025.

In concomitanza con l’evento, una iniziativa solidale che ha visto protagonista l’Avis Agropoli con il progetto “Ogni goccia conta”, finalizzato alla raccolta sangue per le persone in difficoltà e in particolare per un ex calciatore dei delfini, Antonio Cauceglia, che sta combattendo contro un brutto male.