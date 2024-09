La Salernitana cade ancora: all’Arechi il Pisa si impone 3 a 2

Il ritorno indigesto dell’ex Inzaghi a Salerno per i padroni di casa della Salernitana. Il Pisa, infatti, si impone per 3 a 2 al termine di un match con continui rivolgimenti.

Sono fatali le disattenzioni difensive della Bersagliera, che continua a subire goal dovuti a ingenuità individuali. Almeno due reti su tre sono marchiate da disattenzioni e leggerezze evitabili.

Meno fatica, invece, nel reparto offensivo, buona la prova di Tongya e buon ingresso di Simy che continua a segnare. Il goal della speranza del nigeriano, nel recupero della ripresa, però, non evita la seconda sconfitta di fila.

Primo tempo

Pronti via e la Salernitana regala il vantaggio agli avversari: brutta palla persa in uscita, Boninfanti ringrazia e spedisce sotto l’incrocio per il vantaggio ospite.

I granata cercano di scuotersi immediatamente con un paio di iniziative in attacco concluse con un nulla di fatto. Al 14’ arriva il pareggio con Tongya. Stupenda giocata di Wlodarczyk che serve il compagno con in colpo di tacco illuminante.

Nella parte centrale del primo tempo la Salernitana pare averne di più, infatti, al 35’ altra occasionissima per Tongya, che salta un avversario e cerca la doppietta personale: il suo tiro deviato impatta sul palo. Il vecchio adagio del calcio “goal fallito , goal subito” punisce i padroni di casa proprio agli sgoccioli della prima frazione. Verdi tocca Bonfanti in area, per il direttore ci sono gli estremi per il penalty. Dal dischetto Nicholas Bonfanti firma la doppietta personale.

La ripresa

All’inizio della frazione, la Salernitana sembra aver perso un po’di smalto. Al 50’ Bonfanti ci prova dal limite, serve tutta l’abilità di Sepe per evitare il tris neroazzurro. L’estremo difensore si arrende sei minuti più tardi a Tramoni. Il fantasista supera Bronn e mette al sette: 1 a 3. Il goal del doppio vantaggio fa calare il buio sulla lucidità dei granata per circa trenta minuti, c’è davvero poco da annotare, nonostante i cambi offensivi di Martusciello, che butta nella mischia anche Simy.

Negli ultimi minuti i padroni di casa si lanciano in avanti alla disperata ricerca del pareggio, ci provano sia Stojanovic che Braaf, ma in entrambe le azioni è attento e ben appostato Semper.

Al 94’ Moreo salta goffamente in area e tocca di mano: è rigore per la Salernitana. Dagli undici metri Simy non sbagli: 2-3 quando manca un solo giro di lancette. Non c’è tempo per altro, il Pisa espugna l’Arechi