Fondi di Coesione, accordo Campania – Governo

Dopo mesi di tensioni e negoziazioni, si è finalmente raggiunto un accordo per i fondi del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) destinati alla Campania. L’intesa sarà formalizzata martedì mattina alle 10:00 a Palazzo Chigi, con la presenza della premier Giorgia Meloni. La notizia, sebbene giunta in modo inaspettato, era nell’aria, soprattutto dopo che il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, e il governatore Vincenzo De Luca hanno avviato colloqui diretti per superare le divergenze precedenti.

Un Dialogo Necessario

Negli ultimi giorni, Fitto e De Luca hanno lavorato insieme per limare i dettagli finali dell’accordo, abbandonando le incomprensioni del passato. Questo cambio di atteggiamento da parte di De Luca, che ha evitato attacchi e ha mostrato sostegno pubblico per la nomina di Fitto a commissario europeo, ha contribuito a creare un clima di cooperazione. “Quando in gioco c’è un italiano, dobbiamo sostenerlo”, ha dichiarato De Luca, evidenziando l’importanza di un’alleanza tra le istituzioni.

I Fondi e le Prospettive

L’accordo prevede l’assegnazione di circa 6 miliardi di euro per la Campania, come stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nell’agosto 2023. Questi fondi sono cruciali per completare una serie di progetti infrastrutturali e di sviluppo sociale che sono stati avviati ma non ancora conclusi. La somma di 388,5 milioni di euro, recentemente sbloccata, garantirà la copertura di 555 interventi, per la maggior parte a carico dei comuni.