“Lo Spaesato”: parte da Agropoli il nuovo programma Rai di Teo Mammucari

Teo Mammucari torna in Rai con “Lo spaesato”, dal 16 settembre in onda in prima serata su Rai 2, il nuovo people comedy show che racconta l’Italia attraverso la comicità. Il viaggio partirà dalla Città di Agropoli dove il conduttore ha potuto conoscere gli abitanti, intrattenersi con loro andando alla scoperta tradizioni locali e delle bellezze del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Un’importante vetrina per Agropoli che sarà la protagonista indiscussa della puntata che si preannuncia già un successo di pubblico. Con la sua irriverente comicità, Mammucari ha deciso di mettersi nuovamente in gioco con un format innovativo. “Questo programma racchiude tutti gli elementi che hanno accompagnato la mia carriera. Amo sperimentare e per anni non me lo hanno fatto fare. Questo, infatti, è uno dei motivi che mi hanno spinto a tornare da ‘mamma Rai'”, dichiara il conduttore in occasione della conferenza stampa nella sede Rai a viale Mazzini.

“Può piacere o non piacere, ma una cosa è certa: è uno show diverso2. Saranno cinque gli spettacoli comici in teatri storici di piccoli Comuni sparsi per l’Italia. Mammucari si è cimentato in interviste divertenti, ha vissuto insieme a loro esperienze curiose, ha conosciuto le loro storie per poi trasformarli nei personaggi di una grande commedia popolare. “Per me la vera Italia sono i paesi, ho incontrato tante persone divertenti che mi hanno raccontato storie incredibili“.

E allora non resta che sintonizzarsi su Raidue il 16 settembre dalle ore 21.20 e godere delle bellezze della Città di Agropoli.