Agropoli protagonista in tv: al via le riprese di Lo Spaesato con Teo Mammuccari

Dopo il successo come concorrente di “Ballando con le stelle” e mentore de “L’Acchiappatalenti di Milly Carlucci”, Teo Mammucari torna protagonista sul piccolo schermo. Da lunedì 16 settembre 2024, in prima serata su Rai 2, condurrà “Lo Spaesato”, un nuovo show on the road che porterà il comico romano alla scoperta dell’Italia attraverso la comicità.

Un viaggio alla scoperta dell’Italia più autentica

“Lo Spaesato” non sarà un semplice programma televisivo, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta dell’Italia più autentica. Mammucari girerà per il Bel Paese, alla ricerca di piccoli borghi e paesi da esplorare. In ogni luogo, incontrerà gli abitanti, vivrà con loro esperienze curiose, si cimenterà nei loro mestieri, conoscerà le loro storie e – attraverso la sua lente dissacrante – li trasformerà nei protagonisti di una grande commedia popolare.

Agropoli tra le prime tappe del viaggio

Tra le località che Mammucari visiterà durante il suo viaggio c’è anche Agropoli. Nelle scorse ore, proprio nella cittadina campana, sono cominciate le riprese del programma.

Un cast di personaggi irresistibili

Oltre alle indiscusse doti comiche di Teo Mammucari, il vero punto di forza de “Lo Spaesato” saranno i personaggi che il conduttore incontrerà durante il suo viaggio. Persone comuni, con le loro storie straordinarie e la loro ironia dirompente, che diventeranno le vere star del programma.