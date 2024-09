Riaprono le scuole. Oggi suona la campanella per tutti gli studenti campani. 2800 alunni in meno nel salernitano

Al via l’anno scolastico per gli studenti campani. Questa mattina il suono della campanella, anche se in molti comuni i dirigenti avevano scelto di anticipare il ritorno tra i banchi a lunedì 9 settembre. La data di oggi, però, segnerà ufficialmente la fine della stagione estiva e la ripresa dell’anno regolare.

Scuola al via, ma non mancano criticità

Non mancheranno criticità, soprattutto nei piccoli centri, tra istituti chiusi ed altri che hanno perso la loro autonomia. Colpa principalmente del calo demografico che interessa non solo le aree interne ma anche i grandi centri. In Campania quest’anno ci saranno ben 18mila alunni in meno, 2800 nel salernitano.

E non solo: diverse scuole, prese dal caos per accorpamenti e burocrazia non avranno ancora né organici completi (fin ora sono stati nominati dal Ministero 2281 supplenti), né orari definitivi.

Dal provveditorato, però, assicurano che non ci saranno classi vuote per l’avvio delle lezioni sul fronte dei prof, anche se molti precari ancora oggi non ascolteranno il suono della campanella ma resteranno in attesa di convocazione.

Il calendario scolastico

L’anno scolastico si concluderà il 7 giugno 2025. Saranno 203 i giorni di lezione; 202, qualora la festività del santo patrono del comune di appartenenza della scuola dovesse ricadere nel periodo di attività didattica.

Queste le festività:

1 e 2 novembre 2024

dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

3 e 4 marzo 2025

dal 17 al 22 aprile 2025

25 e 26 aprile 2025

dal 1 al 3 maggio 2025

2 giugno 2025

A queste, si aggiunge la data della festa del santo patrono del comune della scuola, se questa ricade in periodo di attività didattica.