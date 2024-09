Vallo della Lucania, lo storico istituto Parmenide-Torre sarà presto demolito: le parole del consigliere Bruno

Un nuovo polo scolastico, progettato per essere ad impatto zero e rispettoso dei più elevati standard di sostenibilità ambientale. Sono iniziati i lavori allo storico edificio “Parmenide Torre” che presto verrà demolito per far spazio ad una scuola pensata non solo come luogo di formazione, ma anche come spazio al servizio della comunità, con infrastrutture ricreative aperte e accessibili a tutti.

Si tratta di un ambizioso progetto da oltre 18 milioni di euro, finanziato con i fondi del Piano di Ripresa e Resilienza, che verrà completato entro tre anni.