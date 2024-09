Eboli, atto vandalico in Piazza Regione Campania: distrutte le giostrine del parco giochi

Non è ancora stato completato definitivamente e nemmeno inaugurato che già è diventato meta di gruppi di facinorosi e bande di giovani che ogni sera, almeno da un paio di giorni, noncuranti delle proteste dei residenti della zona che alzano la voce e pretendono tranquillità, continuano ad arrecare danni anche strutturali al parco e disturbano la quiete pubblica.

Si tratta del neonato parco giochi di piazza Regione Campania lembo di terra che si trova tra via Generale Gonzaga e via San Bernardino e che su suolo privato nasce per offrire opportunità di svago ai piccoli del quartiere e ai bambini della città. Ma i primi atti vandalici hanno già fatto registrare alcuni danneggiamenti alle giostrine e lasciato il parco in condizioni igienico sanitarie discutibili.

Nelle ultime ore più di un residente aveva richiamato l’attenzione degli organi preposti al controllo. In zona pare di capire il servizio di videosorveglianza comunale non sarebbe attivo ma probabilmente si potrebbe fare affidamento ad un impianto privato. Dell’accaduto sarebbe stato anche già informato l’assessore di riferimento Antonio Corsetto.