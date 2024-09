Capaccio Paestum, rubano una borsa dalla spiaggia: proprietari costretti a riportare l’auto a casa con il carroattrezzi

Ennesimo furto a Capaccio Paestum ai danni di una coppia di coniugi che risiede a Castel San Lorenzo. La coppia aveva approfittato della bella giornata di sole per andare a fare un bagno al mare e si trovava su una spiaggia della zona Laura quando è avvenuto il furto.

La ricostruzione

I ladri, approfittando, probabilmente, di un attimo di distrazione dei due hanno portato via la borsa con all’interno i portafogli con i documenti di identità, i soldi e anche le chiavi dell’auto. All’interno della borsa vi erano anche due paia di occhiali da vista di notevole valore.

Coniugi costretti a ricorrere al carroattrezzi

I due coniugi, impossibilitati ad aprire l’automobile, sono stati costretti a chiamare il carroattrezzi per potersi riportare il veicolo e ad attendere diverso tempo che il mezzo di soccorso stradale arrivasse.

La coppia ha allertato le Forze dell’Ordine per segnalare e poi denunciare quanto accaduto presso la Caserma dei Carabinieri di Capaccio Scalo.

Tutta la spiaggia si è mobilitata per aiutare la coppia, visibilmente scossa per l’accaduto. I presenti hanno anche provato a cercare in quasi i tutti i cestini della spazzatura siti sul lungomare Laura sperando che i malviventi, puntando solo ai soldi e ai beni di valore, avessero gettato e lasciato in zona almeno le chiavi e i documenti, ma nulla della refurtiva è stato, al momento, ritrovato.

Allarme tra i residenti

Non si placa, dunque, l’ondata dei furti a Capaccio Paestum dove residenti, turisti e visitatori sono oramai in allarme davanti ad un fenomeno che sembra inarrestabile.