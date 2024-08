Pisciotta: volpe intrappolata sugli scogli, salvata dopo tre giorni

Per tre giorni è rimasta bloccata sugli scogli, antistanti la costa di Marina di Pisciotta. Grazie all’intervento di alcuni volontari è stata catturata e rimessa in libertà. Protagonista della storia a lieto fine un esemplare di volpe.

Volpe sugli scogli antistanti Marina di Pisciotta

La presenza dell’animale non era apparsa inosservata; vagava spaesato sui massi che compongono la barriera artificiale posta ad alcuni metri dalla riva. Come vi sia arrivato resta un mistero.

Diverse le segnalazioni sui social da parte di residenti e vacanzieri che l’hanno vista spaesata e spaventata, incapace di riuscire a raggiungere la terraferma. Per alcuni giorni la volpe è rimasta lì, senza cibo né acqua e sotto il sole cocente.

Sono stati alcuni volontari a riuscire a trarla in salvo. Nella giornata di ieri, infatti, hanno raggiunto gli scogli e lasciato lì una gabbia di cattura. Poco tempo dopo la volpe era dentro. Così è stata riportata in aperta campagna e rimessa in libertà. Per l’animale che in pochi istanti è scomparso tra la vegetazione, una storia a lieto fine.